Заборонити "бусіки ТЦК" неможливо: Подоляк пояснив, як боротися із порушеннями

Михайло Подоляк заявив, що загалом мобілізація йде набагато ефективніше, ніж раніше, попри інциденти

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував факти насильницької мобілізації, коли чоловіків проти їхньої волі заштовхують у бусіки. За його словами, Україна бореться за демократичні цінності, але дехто вибирає шлях більш короткої комунікації з суспільством через репресії.

Про це він розповів в інтерв’ю Новини LIVE. Радник голови ОП зазначив, що влада не може заборонити бусіки й запобігти всім порушенням прав людини, оскільки ідеального світу не існує.

За словами Михайла Подоляка, не всі українці на третій рік війни побороли свої внутрішні страхи та зрозуміли, що до війни треба долучатися, попри те, що це складна та небезпечна справа. Щодо співробітників ТЦК, то методи насильницької мобілізації здаються їм правильними, доступними та зрозумілими.

"Не всі готові до довгої та складної комунікації, маю на увазі тих, хто організовує бусіки. Вони готові до більш короткої комунікації, відповідно, репресивного типу. Ідеальних конструкцій не буває. Хотілося б мати ідеальну розмову, де з одного боку держава розставляє правильні акценти, а з іншого боку, суспільство, попри свої страхи, теж розуміє, про що йдеться. Але так не працює, люди різні, вони використовують ті технології, які для них зрозумілі", — сказав Подоляк.

Він додав, що потрібно вивчити відсоток випадків насильницької мобілізації по кожному ТЦК та зрозуміти, чи є вони системними.

"Думаю, цифра непорівнянна між тими, кого забирають насильно захищати країну і хто йде це робити добровільно", — наголосив Михайло Подоляк.

Також радник голови ОП додав, що зараз ми мешкаємо в "хейтові інформаційні часи". Через це навіть один випадок примусової мобілізації буде "інформаційно масштабований", особливо у соціальних мережах, які Україна не контролює — той же TikTok. Один і той самий випадок знімають із різних камер і показують під різними ракурсами, каже Михайло Подоляк. І саме такі випадки активно використовує Росія у пропаганді. Але все-таки мобілізація здебільшого відбувається відповідно до законодавства країни.

"Але все ж таки мобілізація сьогодні проходить в іншому форматі. Працює відповідний закон, українське суспільство набагато більш усвідомлене, ніж може здатися на перший погляд. Воно приймає для себе складне рішення, і все ж мобілізація проходить непогано. Однак рідкісні випадки існування примусової мобілізації все ще є, але вони не є масовими. Загалом система мобілізації сьогодні працює набагато ефективніше, ніж це було вчора", — висловив свою думку Подоляк.

Він додав, що ставки сьогодні дуже високі — або існування "недодержави РФ", або існування нашої суверенної країни. І кількість людей, які готові захищати Україну від ворога, має бути набагато більшою, ніж є зараз. Але не всі готові йти на фронт добровільно.

Також Михайло Подоляк пояснив, чому не можна просто заборонити співробітникам ТЦК заштовхувати чоловіків силоміць у бусіки. За його словами, влада не може заборонити все чи дозволити все, оскільки кожна людина обирає для себе зручний та зрозумілий інструмент комунікації.

"Люди можуть займатися своєю роботою і використовувати інструменти, які здаються їм нормальними. Я хотів би, щоб були держави, і зараз я не тільки про Україну, які взагалі ніколи не порушують права людей або не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний. Це тільки у Голлівуді можна зняти фільм "Ідеальний світ" і навіть там говориться, що все дуже складно", — резюмував Михайло Подоляк.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Нікополі до смерті забили співробітника ТЦК. Хулігани били його ногами та "стрибали на голові" чоловіка, коли той був непритомний.