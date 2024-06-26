ТЦК можуть перевдягнути в цивільний одяг: у Раді говорять про зміну структури Центрів

Таке питання спливає через скандали, у яких фігурують працівники ТЦК

У Верховній Раді України можуть розглянути перетворення ТЦК на цивільну структуру. Якщо таке рішення буде ухвалено, то і військову форму працівники Центрів вже не носитимуть.

Передумовою можливої зміни цілком могли стати скандали, в яких останнім часом фігурують ТЦК та СП. Про це пише ВВС.

"Хтось говорить: давайте зробимо їх просто цивільними, теж така ідея є. Але це треба все обговорювати і чесно визнавати, що запрацює, а що – ні. Для наших людей, знаєте, як були військкомати, так і дотепер багато людей ТЦК так і сприймає. А рекрутинговий центр – це щось нове. Тому ми побачимо, як буде йти рекрутинг надалі. От зараз за травень місяць від загально мобілізованих людей десь 10-15% це були якраз через центри рекрутингу", — сказав голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Та суспільством одразу поширились обговорення того, що таке рішення і вплине на зовнішній вигляд працівників ТЦК. Адже, ставши цивільною структурою, вони ходитимуть не у військовій формі, а у цивільному одязі, через що їх важко буде відрізнити в натовпі.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що перевдягання не покращить ситуацію з мобілізацією, а навіть може погіршити.

"Якщо це буде цивільна, а не військова структура, то мені здається, що це буде гірше. Можливо, ідея полягає в тому, що якщо цивільні будуть працювати з цивільними, то начебто буде менше конфліктів. Але навіщо тоді ТЦК? Давайте цю роботу будуть виконувати цивільні адміністрації? Військкоми – це перша ланка того, щоб людина потрапила до ЗСУ, військкоми – це військові. Якщо вони будуть цивільними, то кому вони будуть підпорядковуватись?", — сказав Гетьман.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні візьмуться за проблему з постановкою на військовий облік українців, які постійно живуть за кордоном.