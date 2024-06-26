У Чернівецькій області військові силою затягли чоловіка до автобуса: у ТЦК "оригінально" виправдалися (відео)

Черговий інцидент із ТЦК обурив українців

У Чернівецькому ТЦК та СП прокоментували черговий випадок примусової мобілізації чоловіка. Там заявили, що військовозобов’язаному просто "допомогли повернутися до автобуса".

Про це заявили у пресслужбі ТЦК. Відео інциденту публікують у Telegrm-каналах, а українці масово засуджують дії військових.

На кадрах видно, як від кількох чоловіків у військовій формі намагається втекти чоловік у цивільному одязі. Один із військових хапає його за руку і штовхає у бік жовтого автобуса, поряд з яким і відбувалися дії. Він у грубій формі каже чоловікові, щоб той повернувся на своє місце і сів. У результаті двоє військових за руки та шию затягують військовозобов’язаного в автобус, але той активно чинив опір.

У ТЦК розповіли, що чоловік, якого визнали придатним до військової служби, намагався втекти під час відправлення до навчального центру. Співробітники ТЦК були змушені застосувати силу. Також українцям нагадали, що в Україні продовжується мобілізація та захищати країну — обов’язок кожного.

"Військовослужбовці ТЦК і СП змушені були допомогти громадянину повернутися в автобус і відбути для проходження базової військової підготовки. Нагадуємо, що в країні йде загальна мобілізація та конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Водночас війська потребують підтримка та поповнення особовим складом. Закликаємо громадян гідно ставитися до виконання військового обов’язку, а не ухилятися від захисту Батьківщини", — сказано у заяві військкомату.

Українці у мережі обурилися як самим відео, так і поясненням ТЦК, яке "звучить просто смішно". Вони із сарказмом додали, що з цього чоловіка вийде "сильний воїн", який вмотивований захищати свою країну.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Львові чоловіка ТЦК заштовхало в автобус. Пізніше він показав синці на своїх ногах, а ТЦК спробували виправдатися.