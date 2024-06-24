Показав синці на ногах: у Львові чоловіка заштовхали в бус, реакція його, ТЦК та військових (відео)

У ТЦК та ОК "Захід" дали свої коментарі щодо цієї ситуації

У мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, співробітники Львівського ТЦК заштовхали чоловіка в намиста. Навколо цієї історії спалахнув серйозний скандал, а в самому ТЦК тим часом уже прокоментували ситуацію.

Так, на одному з облікових записів у TikTok було опубліковано відео, на якому видно, як люди у формі намагалися закрити в машині чоловіка. Той упирався в землю ногою і не давав цього зробити.

При цьому люди, які знімають це відео, вимагають, щоб співробітники ТЦК відпустили громадянина, а також представилися. Вони запевняють, що з цим роликом звертатимуться до поліції.

Увага! У відео міститься ненормативна лексика.

"Ви ногу йому зламаєте", — вигукнула жінка, яка знімає відео, коли співробітники ТЦК намагалися зачинити двері намиста, а чоловік продовжував триматися однією ногою на землі.

Поруч був співробітник поліції. Однак у цій ситуації він не вживав жодних заходів. На вимогу жінки він показав їй своє посвідчення.

Як відреагували у ТЦК

У пресслужбі обласного ТЦК прокоментували ситуацію та зазначили, що чоловік "сам спровокував військовослужбовців".

"Виконуючи службові обов’язки, група оповіщення ТЦК та поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Помітив громадянина призовного віку. Зупинилися та запитали про військово-облікові документи. Після того як він надав їх, військовослужбовці виявили, що останній раз громадянин з’являвся у військкомат 9 років тому. Потім чоловіка запросили до салону автомобіля, щоб виписати повістку", — йдеться в повідомленні.

Як стверджується, в цей час повз неї проходила жінка і побачивши автомобіль і чоловіків у формі, вона почала фіксувати те, що відбувається на камеру телефону.

"Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, став провокувати військовослужбовців на конфлікт. Зазначаємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно", — сказала в ТЦК.

За підсумками, за словами пресслужби, чоловікові таки вручили повістку, після чого відпустили.

Реакція чоловіка, якого закривали у машині

Учасник цієї історії особисто прокоментував інцидент. Він заявив, що все сказане у ТЦК – брехня. За його словами, повістку не вручали, але забрали тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. А ВЛК він проходив 4,5 року тому.

Чоловік показав синці на ногах, які, як він зазначив, з’явилися після цієї події.

Реакція ОК "Захід"

Відреагували на ситуацію в оперативному командуванні "Захід". Зокрема, там відповіли на відео, яке записав чоловік після того, що сталося.

"Ми вважаємо маніпулятивним та цинічним відео, де громадянин пояснює інцидент з ТЦК", — йдеться у повідомленні.

Реакцію було надано (виділено жирним) на окремі фрази учасника події:

"Два рази проходив ВЛК і востаннє чотири з половиною роки тому", — говорив чоловік. На це йому відповіли: "Повномасштабне вторгнення росіян в Україну почалося 24 лютого 2022 року – два роки й рівно чотири місяці тому" .

. "Я розумів, що коли я з Богом – це правда, а з ким вони були, я цього не знаю". На це в ОК відповіли: "Прикриватися вірою і Богом – це верх маніпуляцій та цинізму" .

. "Реально свавілля, твориться свавілля" — "Людині, яка прямо визнається в порушенні законодавства, очевидно, не слід говорити про "свавілля" .

. "Мені страшно, мені зараз страшно. Навіть не стільки за себе, а взагалі за людей" — "Усім страшно. Проти нас Росія веде повномасштабну війну на винищення. Але одні борють свій страх і б’ють ворогів, інші вважають, що інші повинні їх захистити " .

. "Я з Богом і вірю, що воно якось розрулиться" — Не "розрулиться". Нічого і ніколи не "розрулюється" саме собою. Так вважать лише люди інфантильні, які не беруть відповідальності за своє життя. Якщо б усі вірили, що війна просто "розрулиться", сьогодні ми б жили на повністю окупованій території. Або не жили взагалі. Можна долучитися до ЗСУ і разом "розрулити".

"Повістку мені ніяку не виписували" — "Виписка повістки не дорівнює її врученню".

"Я не знаю, що мені робити" — "Прийти до ТЦК, оновити дані та пройти ВЛК".

"Можна вийти з дому і вже ніколи більше не повернутися" — "Саме так. Гірка правда в тому, що під час війни можна вийти з дому і не повернутися. На жаль, із тисячами українських чоловіків і жінок саме так і сталося. Проте можна піти в армію та значно знизити ймовірність такого розвитку подій" .

. "У мене руки досі тремтять, ноги все в синцях" — "Нагадаємо, що опір військовослужбовцям, які виконують свої обов’язки – це порушення закону. Руки, що потряхуються, і синці – це найнижча ціна. Зазначаємо, громадянина не били".

"Ці всі історії… Мені навіть адвокат каже…" — "Черпайте інформацію лише в офіційних джерелах і не ведіться на ворожу пропаганду ".

". "Я люблю свою країну, але не люблю наші закони" — "Про інфантильність і безвідповідальність ми вже писали".

"Головне молитися" — "Молитися, якщо у вас така духовна потреба, однозначно потрібно. Однак молитва не може замінити виконання свого обов’язку перед державою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі люди буквально відбивали чоловіка від співробітників ТЦК, які намагалися силою затягнути його в намиста. У ТЦК прокоментували ситуацію.