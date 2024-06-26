Душив та махав кулаками: на Волині чоловік напав на співробітника ТЦК, що йому загрожує

Інцидент стався у місцевому магазині

У Шацьку Волинської області стався інцидент, який може обернутися тривалим терміном ув'язнення для нападника. У вівторок, 25 червня, військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Зазначається, що інцидент стався в магазині під час перевірки військово-облікових документів. Про це інформує Волинський обласний ТЦК та СП.

"Звертаємось до всіх громадян: махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист ", – повідомили в центрі.

Щодо нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років за напад на службову особу під час виконання нею службових обов'язків.

"Всі, хто порушує закон — будуть жорстко покарані. Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обов'язок", – підкреслюють у відомстві.

Ситуація залишається під контролем правоохоронних органів, які проводять подальше розслідування інциденту.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, співробітники Львівського ТЦК заштовхали чоловіка в бус. Навколо цієї історії спалахнув серйозний скандал, а в самому ТЦК тим часом уже прокоментували ситуацію.