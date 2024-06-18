Влаштували полювання на авто ТЦК: у Дніпрі СБУ затримала групу молодиків (фото)

Наймолодшим з них по 17 років

У Дніпрі Служба безпеки України та Національна поліція запобігли серії підпалів військового транспорту ТЦК. Вони затримали групу зловмисників, яка збиралась скоїти злочин та була завербована російськими спецслужбами.

Молодиків було затримано. Також їм повідомили про підозру, повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрювані встигли підпалити лише одну автівку, але їхню діяльність було вчасно розкрито, тому подальшим злочинам вдалось запобігти.

Фігуранти злочинів планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих "коктейлів Молотова". У ході слідства було встановлено, що, щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі.

Координати та на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором. Попередньо відомо, що зловмисниками виявились четверо місцевих жителів, двом з них – 17 років.

У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку.

За знищення одного автомобіля українського військового росіяни обіцяли підозрюваним грошову "винагороду" у розмірі 3 тис. доларів США. А перевести їх мали на банківську картку, оформлену на підставну особу, аби замаскувати транзакцію.

Також ще одним завданням затриманих було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК. У такий спосіб росіяни намагалися створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині.

У затриманих під час обшуків було вилучено мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі посеред білого дня підпалили військове авто з розпізнавальними знаками. Транспорт належав бойовому медику з роти медичної евакуації. За словами місцевого депутата, росіяни створили телеграм-канал, в якому замовляють підпал та фотографування військової техніки в Одесі.