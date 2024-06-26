Запретить "бусики ТЦК" невозможно: Подоляк объяснил, как бороться с нарушениями

Михаил Подоляк заявил, что в целом мобилизация идет намного эффективнее, чем раньше, несмотря на инциденты

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал факты насильственной мобилизации, когда мужчин против их воли заталкивают в бусики. По его словам, Украина борется за демократические ценности, но некоторые выбирают путь более короткой коммуникации с обществом через репрессии.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE. Советник главы ОП отметил, что власти не могут запретить бусики и предотвратить все нарушения прав человека, так как идеального мира не существует.

По словам Михаила Подоляка, не все украинцы на третий год войны побороли свои внутренние страхи и поняли, что к войне нужно приобщаться, несмотря на то, что это сложное и опасное дело. Что касается сотрудников ТЦК, то методы насильственной мобилизации кажутся им правильными, доступными и понятными.

"Не все готовы к долгой и сложной коммуникации, имею в виду тех, кто организует бусики. Они готовы к более короткой коммуникации, соответственно, репрессивного типа. Идеальных конструкций не бывает. Хотелось бы иметь идеальный разговор, где с одной стороны государство расставляет правильные акценты, а с другой — общество, несмотря на свои страхи, тоже понимает, о чем идет речь. Но так не работает, люди разные, они используют те технологии, которые для них понятны", — сказал Подоляк.

Он добавил, что нужно изучить процент случаев насильственной мобилизации по каждому ТЦК и понять, являются ли они системными.

"Думаю, цифра несопоставимая между теми, кого забирают насильно защищать страну и кто идет это делать добровольно", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также советник главы ОП добавил, что сейчас мы проживаем в "хейтовые информационные времена". Из-за этого даже один случай принудительной мобилизации будет "информационно масштабирован", особенно в социальных сетях, которые Украина не контролирует — тот же TikTok. Один и тот же случай снимают с разных камер и показывают под разными ракурсами, говорит Михаил Подоляк. И именно такие случаи активно использует Россия в своей пропаганде. Но все же мобилизация в большинстве своем проходит в соответствии с законодательством страны.

"Но все же мобилизация сегодня проходит в другом формате. Работает соответствующий закон, украинское общество гораздо более осознанное, чем может показаться на первый взгляд. Оно принимает для себя сложное решение, и все же мобилизация проходит неплохо. Однако редкие случаи существования принудительной мобилизации все еще есть, но они не массовые. В целом система мобилизации на сегодняшний день работает намного эффективнее, чем это было вчера", — выразил свое мнение Подоляк.

Он добавил, что ставки сегодня очень высоки — либо существование "недогосударства РФ", либо существование нашей суверенной страны. И количество людей, которые готовы защищать Украину от врага, должно быть намного больше, чем есть сейчас. Но не все готовы идти на фронт добровольно.

Также Михаил Подоляк объяснил, почему нельзя просто запретить сотрудникам ТЦК заталкивать мужчин силой в бусики. По его словам, власть не может запретить все или разрешить все, так как каждый человек выбирает для себя удобный и понятный инструмент коммуникации.

"Люди могут заниматься своей работой и использовать инструменты, которые кажутся им нормальными. Я бы хотел, чтобы были государства, и сейчас я не только об Украине, которые вообще никогда не нарушают права людей или не создают таких ситуаций. Но мир неидеален. Это только в Голливуде можно снять фильм "Идеальный мир", и даже там говорится, что все очень сложно", — резюмировал Михаил Подоляк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Никополе до смерти забили сотрудника ТЦК. Хулиганы избивали его ногами и "прыгали на голове" мужчины, когда тот был без сознания.