НАБУ затримало ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка: що відомо (фото)

Ввечері, 27 червня, стало відомо про те, що НАБУ затримало ексзаступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка. За попередньою інформацією, до колишнього заступника прийшли з обшуками через справу зі "зливами" в НАБУ.

Відомо, що затримання відбулося просто на вулиці, біля ресторану "Ішак" на Кловському узвозі.

Повний текст новини читайте за посиланням: В НАБУ прокоментували затримання колишнього заступника ОП Кирила Тимошенка (фото)