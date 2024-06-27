НАБУ затримало ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка: що відомо (фото)
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Ввечері, 27 червня, стало відомо про те, що НАБУ затримало ексзаступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка. За попередньою інформацією, до колишнього заступника прийшли з обшуками через справу зі "зливами" в НАБУ.
Відомо, що затримання відбулося просто на вулиці, біля ресторану "Ішак" на Кловському узвозі.
Повний текст новини читайте за посиланням: В НАБУ прокоментували затримання колишнього заступника ОП Кирила Тимошенка (фото)