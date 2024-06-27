В НАБУ прокоментували затримання колишнього заступника ОП Кирила Тимошенка (фото)

Інформацію надали джерела "Телеграфу"

Ввечері, 27 червня, стало відомо про те, що НАБУ нібито затримало ексзаступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка. За попередньою інформацією, до колишнього заступника прийшли з обшуками через справу зі "зливами" з НАБУ.

Джерела "Телеграфу" у відомстві прокоментували новину. За словами співрозмовника нашого видання, Тимошенка не затримували, наразі з ним проводяться всі необхідні слідчі дії. Водночас, відповіді на питання про те, чи дійсно візит НАБУ до екс-заступника пов'язаний зі справою про "зливи", ми не отримали. В бюро відповісти відмовилися, пославшись на "таємницю слідства".

Кореспондентові видання "Українська правда" також вдалося зробити кілька світлин з місця проведення слідчих дій. Стверджується, що Тимошенко знаходиться в автівці, а навколо працюють детективи НАБУ.

Контекст

У травні 2024 року на два місяці усунули першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Україну (НАБУ) Гізо Углаву через розслідування справи про злив даних Бюро підприємцю Юрію Голику.

У своєму новому розслідуванні, команда Bihus.info розповіла про те, що сам Углава навряд зливав дані раднику Офісу президента Георгію Біркадзе. Йдеться про злив даних з НАБУ по справі ексголови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та консультанта проєкту "Велике будівництво" Юрія Голика.

Примітно, що сам Біркадзе заперечував, що отримував інформацію від Углави. Він говорив, що спілкувався зі співробітниками різних органів і вже не пам’ятає хто та що говорив. А цю інформацію Біркадзе подавав Голику нібито від топпосадовця НАБУ.

Пізніше стало відомо про те, що за фактом витоку інформації з НАБУ розпочато досудове розслідування, а не службове розслідування, як закликав голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Глава Бюро пояснив це тим, що це дає набагато більше інструментів виявлення причетних. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні веде САП.