"Міняти ми їх не можемо": омбудсмен сказав, скільки українців утримує Росія

Україна докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути додому своїх людей

Наразі Росія незаконно утримує понад 14 тисяч українців. Робота щодо повернення цивільних осіб додому є найскладнішою. У цій ситуації не йдеться про обмін, як у випадку з полоненими.

Таку заяву зробив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента, який відбувся у Києві 29 червня. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Повертаючи три категорії громадян України — це діти, військовополонені, цивільні — саме щодо цивільних це найскладніша робота", — зазначив Лубінець, коментуючи повернення з російського полону 10 громадян України, зокрема голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелети та Івана Левицького.

Він підкреслив, що у питанні повернення цивільних не йдеться про обмін, як у випадку з військовополоненими. Тут йдеться саме про повернення.

"Змінювати ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію у нас немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", — пояснив Лубінець.

Також він нагадав, що Україна докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей та "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

Він уточнив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу лише у випадку дітей.

"До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що саме це повернення стане новою точкою… Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення громадянських громадян України ", — сказав уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 червня 2024 року з російського полону повернулися 10 українців. Деяких із них окупанти захопили ще у 2017-2018 роках.