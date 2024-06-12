Росія змінює викраденим українським дітям імена: встановлені особи чотирьох з них, розслідування FT

Вік дітей варіюється від 8 до 15 років

Росія вносить українських дітей, викрадених нею під час повномасштабного вторгнення до пунктів усиновлення. Ці діти були вкрадені та розлучені зі своїми опікунами та родичами у містах південних та східних регіонів України. Їм змінюють імена і навіть вік, а також пишуть у документах, що вони нібито родом із Росії.

Про це пише Financial Times. Провівши власне розслідування, журналісти виявили чотирьох зниклих безвісти дітей з України на території РФ. Один з них мав вигадане ім’я.

"Використовуючи інструменти розпізнавання зображень та загальнодоступні записи, а також інтерв’ю з українськими чиновниками та родичами дітей, FT ідентифікувала та виявила чотирьох українських дітей на пов’язаному з російським урядом сайті усиновлення usynovite.ru", — йдеться у матеріалі.

Встановлено, що в одного з дітей нове ім’я та навіть вік, який відрізняється від тих, що зазначені в його українських документах. Іншу дитину зображено з російською версією українського імені. У жодного з дітей немає згадок про українське походження.

"Діти були викрадені та розлучені зі своїми опікунами та родичами в містах південних і східних регіонів України, які у 2022 році опинилися під контролем російської армії, що вторглася. Вік дітей варіюється від 8 до 15 років", — пишуть журналісти.

Фото: FT

Діти, яких вдалося ідентифікувати, опинилися у Тульській області під Москвою та в Оренбурзькій області поблизу кордону з Казахстаном. Одного з дітей відвезли до окупованого Криму. Сімнадцять додаткових збігів, виявлених FT на сайті усиновлення, було підтверджено як українських дітей. Усі вони з дитячого будинку у Херсоні.

Батьки та родичі чотирьох дітей, яких виявила FT, відмовилися докладно розповідати про свою ситуацію, пославшись на побоювання, що Москва завадить їхньому поверненню додому. А інші сім’ї, чиї діти були насильно вивезені до Росії та повернуті в Україну, розповіли про болісний досвід, отриманий під час їхнього перебування в країні.

Вони наголосили, що дітей змушували дивитися та декламувати кремлівську пропаганду; затримання проти їхньої волі; заборона контакти з родичами; та їх змушують прийняти російське посвідчення особи. Багато хто описував словесне та фізичне насильство з боку російських дітей та деяких вихователів.

Так, мама 15-річної Аліни Ковальової розповіла, що викрадачі її дочки "підробили нове свідоцтво про народження, в якому йшлося про те, що Аліна народилася в Росії".

FT підтвердила особи дітей за допомогою державного органу Українського центру захисту прав дитини (УЦЗПД). Центр чекає на подальші підтвердження щодо ще двох дітей, виявлених FT, які, на їхню тверду думку, є українцями. Опікуни дітей та влада України раніше не знала про місцеперебування дітей.

"Репортери вручну переглядали потенційні збіги, щоб обрати ті, які, швидше за все, відповідають дійсності. Через те, що дітям дали вигадані імена та вік, їх було б складно знайти іншими способами", — йдеться у матеріалі.

Збіги з високим ступенем ймовірності були передані до CRPC, який зв’язався з родичами та опікунами дітей, щоб підтвердити кожну зниклу українську дитину.

Українські чиновники поділилися із FT документами російського уряду, які показують, що перед вторгненням Кремль розробив плани примусової депортації українських дітей до Росії в рамках так званого процесу "фільтрації".

"У них була добре спланована політика геноциду щодо нас", — сказала Дар’я Герасимчук, радник та уповноважений президента України з прав дітей. "Вони скоїли злочин, викрали дітей у великих кількостях".

За даними офісу президента, станом на 11 червня Україні вдалося повернути з Росії щонайменше 389 дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія викрадає українських дітей не лише з початку повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року.