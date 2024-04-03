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Вивезли і кинули: сотні викрадених українських дітей застрягли у сирітській системі РФ

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Викрадені українські діти залишаються у дитбудинках РФ Новина оновлена 03 квітня 2024, 10:42
Викрадені українські діти залишаються у дитбудинках РФ. Фото Сайт ГУР МОУ

Статус біологічних батьків донецьких дітей змінювався заочно

Росія, яка викрадає дітей на окупованих територіях України, кидає їх напризволяще. Сотні маленьких українців після вивезення до РФ опиняються у дитячих будинках.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Верстка". Як з’ясували журналісти, щонайменше 285 вивезених з Донбасу дітей опинилися у всеросійському банку даних дітей-сиріт. Це ті діти, яких окупанти не визначили в російські прийомні сім’ї за перші пів року війни і відправили до дитбудинків, інтернатів і коледжів у різних частинах Росії.

"Перші анкети дітей з Донбасу з’явилися у всеросійському банку даних дітей-сиріт у жовтні 2022 року — лише через тиждень після того, як Росія анексувала території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України", — йдеться у матеріалі.

Усиновити чи взяти під опіку вкрадених дітей-сиріт пропонували як мінімум у 15 регіонах РФ. При цьому, в анкетах таких дітей не зазначено, що вони приїхали з Донбасу. Стверджується, що у 20 випадках статус біологічних батьків донецьких дітей змінювався заочно через суд: наприклад, з обмеження батьківських прав — на їх позбавлення.

"Ймовірно, 76 дітей із тих, хто встиг потрапити до банку даних дітей-сиріт, пізніше опинилися в російських прийомних сім’ях. Четверо повернулися до родичів на окуповані території. Як мінімум 187 дітей залишаються в сирітській системі РФ", — дізналися журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США ухвалено резолюцію щодо викрадення Росією українських дітей.

Теги:
#Україна #Росія #Війна