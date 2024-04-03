Вивезли і кинули: сотні викрадених українських дітей застрягли у сирітській системі РФ

Статус біологічних батьків донецьких дітей змінювався заочно

Росія, яка викрадає дітей на окупованих територіях України, кидає їх напризволяще. Сотні маленьких українців після вивезення до РФ опиняються у дитячих будинках.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Верстка". Як з’ясували журналісти, щонайменше 285 вивезених з Донбасу дітей опинилися у всеросійському банку даних дітей-сиріт. Це ті діти, яких окупанти не визначили в російські прийомні сім’ї за перші пів року війни і відправили до дитбудинків, інтернатів і коледжів у різних частинах Росії.

"Перші анкети дітей з Донбасу з’явилися у всеросійському банку даних дітей-сиріт у жовтні 2022 року — лише через тиждень після того, як Росія анексувала території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України", — йдеться у матеріалі.

Усиновити чи взяти під опіку вкрадених дітей-сиріт пропонували як мінімум у 15 регіонах РФ. При цьому, в анкетах таких дітей не зазначено, що вони приїхали з Донбасу. Стверджується, що у 20 випадках статус біологічних батьків донецьких дітей змінювався заочно через суд: наприклад, з обмеження батьківських прав — на їх позбавлення.

"Ймовірно, 76 дітей із тих, хто встиг потрапити до банку даних дітей-сиріт, пізніше опинилися в російських прийомних сім’ях. Четверо повернулися до родичів на окуповані території. Як мінімум 187 дітей залишаються в сирітській системі РФ", — дізналися журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США ухвалено резолюцію щодо викрадення Росією українських дітей.