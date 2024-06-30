"Менять мы их не можем": омбудсмен сказал, сколько украинцев удерживает Россия

Украина прилагает все усилия, чтобы как можно скорее вернуть домой своих людей

В настоящее время Россия незаконно удерживает более 14 тысяч украинцев. Работа по возвращению гражданских лиц домой является самой сложной. В этой ситуации речь не идет об обмене, как в случае с пленными.

Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в кулуарах Молитвенного завтрака под патронатом президента, состоявшемся в Киеве 29 июня. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Возвращая три категории граждан Украины — это дети, военнопленные, гражданские — именно в отношении гражданских это самая сложная работа", — отметил Лубинец, комментируя возвращение из российского плена 10 граждан Украины, в том числе председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, священников Украинской греко-католической церкви Богдана Гелеты и Ивана Левицкого.

Он подчеркнул, что в вопросе возвращения гражданских речь не идет об обмене, как в случае с военнопленными. Здесь речь идет именно о возвращении.

"Менять мы их не можем, каких-либо дополнительных влияний на Российскую Федерацию у нас напрямую нет. У нас нет даже юридической базы, на основании которой нам можно проводить этот процесс", — объяснил Лубинец.

Также он напомнил, что Украина прилагает все усилия для возвращения почти 20 тыс. детей и "десятков тысяч" людей, которые считаются пропавшими без вести.

Он уточнил, что это был первый случай, когда участие в возвращении украинцев домой принял Ватикан, ранее оказывавший помощь только в случае детей.

"До этого времени они (Ватикан) нам помогали с возвращением украинских детей. Мы на прямой коммуникации с ними. Я надеюсь, что как раз этот возврат станет новой точкой… Возможно, наконец-то открылся новый канал и коммуникации, и возвращение гражданских граждан Украины", — сказал уполномоченный по правам человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 июня 2024 из российского плена вернулись 10 украинцев. Некоторых из них оккупанты захватили еще в 2017-2018 годах.