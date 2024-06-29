Звільнення після років неволі: Зеленський показав емоційні фото зустрічі українських полонених

Серед тих, хто повернувся, — двоє священників і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу

У п’ятницю, 28 червня, Україні вдалося повернути із російського полону ще десятьох українців. Дехто з них був захоплений росіянами ще у 2017-2018 роках. Президент України Володимир Зеленський показав фото їхнього повернення додому.

Емоційні кадри глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що у поверненні додому цих цивільних людей, серед яких два священники та заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, брав участь Ватикан. На зустрічі українців були присутні представники римо-католицької церкви та лідери кримськотатарського народу — Мустафа Джемілев та Рефат Чубаров.

З російського полону 28 червня повернулися:

Наріман Джелял – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений росіянами у Криму ще у 2021 році;

Олена Пех та Валерій Матюшенко – громадянські, які перебували у полоні ще з 2017–2018 років;

Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені у Бердянську за опір окупантам;

5 цивільних, захоплених на території Білорусі: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Зустріч відбулась в київському аеропорту "Жуляни". Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що це — 53 обмін полоненими із РФ. Йому сприяли ОАЕ та Ватикан.

Раніше військовий капелан Василь Вирозуб, який потрапив у полон у складі гуманітарної місії біля острова Зміїний, провів у російських катівнях 68 діб, зазнаючи важких моральних і тілесних тортур. Напередодні другої річниці визволення Зміїного священник поділився з "Телеграфом" своїми спогадами про пережите та роздуми про те, що є російським суспільством.