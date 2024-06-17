Їх утримували в нелюдських умовах: фото звільнених із полону в РФ українців переполошили мережу

Фото українських військових після полону жахнули мережу

У мережі показали фотографії українських військовослужбовців після полону. На знімках до і після добре видно, наскільки для них це було виснажливо.

Відповідними знімками поділилися журналісти Костянтин та Влада Ліберови у своєму Instagram. Вони зазначають, що відповідні кадри оприлюднили з дозволу цих бійців.

"Памʼятаю, як один з них сказав мені: ми маємо зробити все, щоб таке ніколи не повторилось знову, з іншими. Але все повторюється, кожного дня. Ще безліч наших людей залишаються в російському полоні. І цьому немає кінця.", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина цих знімків була показана на Саміті світу в Швейцарії, де обговорювалися питання обміну за принципом "усіх на всіх". Українські бійці під час полону втрачають 40-50 кілограмів, а на цих фото вони вже встигли набрати по 10 кг за тиждень перебування вдома.

"Але що важливо — їх не вдалось зламати. І це повторював кожен з них: мене не зламали. Ми спілкувались з лікарями в реабілітаційному центрі, де й перебували хлопці на час нашої зустрічі. З їх слів, більшість тих, хто пройшов полон, накриває з часом. Перші ж тижні на рідній землі — це стан ейфорії від усвідомлення, що вони вижили. На такий випадок, окрім дійсно фахових реабілітологів з неймовірно людяним ставленням до хлопців, з ними працюють ще й професійні психологи", — говориться в підпису до фото.

Користувачі мережі теж мовчати не стали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилася Мар’яна Чечелюк за два роки полону. 24-річна поліцейська з Маріуполя пройшла справжнє пекло. Її також визволили під час обміну 31 травня.

Мар’яна Чечелюк показала фото синців на тілі та інші сліди тортур. У соцмережах вона також продемонструвала стан своїх нігтів.