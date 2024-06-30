Перевищить багаторічну норму: відомий синоптик дав детальний прогноз погоди на липень

Вдень температура повітря в перший тиждень липня може сягати +34…+39 градусів.

Липень у нашій країні, з урахуванням багаторічних кліматичних даних вважається "маківкою літа", в основному завдяки найвищим середнім температурам повітря та найбільшій кількості сонячних днів. І поточний рік не стане у цьому плані винятком. Про це у коментарі сайту "Телеграф" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, результати багатьох прогностичних моделей показують, що центральний місяць календарного літа стартуватиме з аномальної спеки, яка охопить в основному Лівобережну частину нашої країни. Максимальні денні показники протягом першого робочого тижня липня можуть досягати позначок +34…+39 °С.

Якщо в західних та північних регіонах спекотна погода досить швидко піде, то центральні, південні та східні області будуть під спекотним сонцем як мінімум до кінця першої декади. Причиною такої спекотної погоди стане висотний малорухливий блокуючий антициклон, а також повітряні маси африканського походження.

Крім того, в умовах слабковираженої циркуляції атмосфери та розвитку термічного циклону у приземному шарі спостерігатимуться сприятливі умови для застою повітря, що стане додатковим фактором у збільшенні температури.

Водночас західні та частково північні області України опиняться у більш комфортній та менш спекотній повітряній масі з рясною кількістю дощів та щільнішою хмарністю, завдяки активнішим процесам в атмосфері та проходженню атмосферних фронтів, каже синоптик.

Очікується, що у другій та третій декаді липня температурний фон в Україні трохи знизиться, завдяки послабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу Європи. Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму.

Опади у другій та третій декаді місяця випадатимуть нерівномірно по території, проте їх сумарна кількість за місяць очікується вище за норму на 130–180% у західних регіонах, близько норми у північній частині та центрі країни, а також нижче за норму на 30–50% на півдні та сході країни.

З огляду на прогнозовані особливості атмосферної циркуляції, очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2–3,5 °С, з максимальними відхиленнями у південних та східних регіонах. У західних та північних областях середня температура за липень становитиме близько +21…+23 °С, у Карпатах +17…+19 °С; у центральних, південних та східних областях +24…+26 °С, підсумував Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів "Телеграфу" про нетипове літо-2024 та погодні рекорди.

На карті представлені очікувані аномалії температури повітря в Європі на липень 2024 (в ° С).