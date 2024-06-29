На Україну насувається африканська спека. Відомий синоптик пояснив аномальні +38

Температура повітря вдень сягатиме +33…+38 °С

На цей час, а також у прогнозі на найближчий тиждень, синоптичні умови в Східній Європі визначатимуться впливом субтропічного гребеня високого тиску. Завдяки такій атмосферній циркуляції, в Україні очікується період аномально спекотної погоди з невеликою кількістю опадів та великою кількістю ясних, сонячних днів.

Дещо інша картина прогнозується в західних областях. Про це відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі сайту "Телеграф". За його словами, тут пройдуть атмосферні фронти і загалом очікується переважання поля зниженого тиску.

З цієї причини у вказаному регіоні очікується випадання великої кількості дощів, які в окремі дні супроводжуватимуться грозами, градом та шквалистими поривами вітру. Крім того, температурне тло в західних областях виявиться більш комфортним, без аномально спекотних днів і з великою кількістю хмарності.

У період 30 червня – 1 липня вся територія України перебуватиме у владі гарячої повітряної маси африканського походження. Тому денна температура повітря досягатиме +31…+36 °С, нічна становитиме близько +16…+21 °С. Суттєвих опадів у ці дні не передбачається, лише увечері 1 липня на заході країни пройдуть грозові зливи, місцями можливі град та шквали, 15–20 м/с.

У період з 2 по 5 липня аномально спекотна повітряна маса зміститься більше на південні, центральні та східні області України. У західній та північній частині поступово денна температура повітря знизиться до +27…+32 °С. Крім того, на тлі комфортнішої температури тут періодично проходитимуть короткочасні грозові дощі.

Водночас у східних, південних та центральних областях опадів не передбачається, а спека посилиться вдень до +33…+38 °С, вночі стовпчики термометра коливатимуться в діапазоні +17…+23 °С. На тлі посилення спеки зросте й рівень пожежної небезпеки у лісах зазначених регіонів.

З 6 по 7 липня за рахунок більш відчутного впливу повітряних мас із Західної та Центральної Європи очікується незначне послаблення спеки та зростання ймовірності проходження дощів. Проте вже після 7 липня посилиться перенесення повітря з південного сходу, тому знову є можливість встановлення аномально високих температур переважно у східних, південних і центральних областях. Крім того, суттєвих та тривалих опадів також не передбачається, що сприятиме подальшому розвитку посушливих процесів на значних територіях Лівобережжя України.

Таким чином, перша декада наступного місяця виявиться дуже спекотною та сухою, за винятком західних та північно-західних регіонів. Проте встановлення нових рекордів спеки бачиться малоймовірним.

На карті показано прогностичне поле аномалій температури повітря в Європі на період із 1 по 8 липня. Як бачимо, середній фон очікуваних температур в Україні прогнозується на 2–6 °С вище за кліматичну норму для цих днів.