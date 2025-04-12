Трамп "допоможе"? Чи повернеться авіагігант до Росії — NYT

Компанія може мати інші плани

Після початку вторгнення в Україну багато західних компаній звернули бізнес у Росії. І якщо здебільшого Москва змогла знайти вихід із ситуації, то з областю цивільної авіації справи не дуже добре. Однак після приходу до влади в США Дональда Трампа, у експертів з’явилися підстави вважати, що хоча б американська компанія Boeing може повернутися на російський ринок.

Однак у виробника цивільних літаків можуть бути інші плани. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зараз у російському авіапарку є більш ніж 450 літаків виробництва Boeing та європейського Airbus, що дорівнює приблизно половині всього авіапарку РФ. Airbus не планує повертатися, хоч і закуповує там частину титану.

На думку аналітиків, повноцінне виробництво літаків у Росії не зможе бути налаштоване раніше, ніж 2030 року, а тому їй довелося розконсервувати флот старих радянських літаків, розібравши частину з них на запчастини. Західні літаки довелося ставити в ангари або намагатися знайти спосіб і відремонтувати через Іран.

Проте 11 квітня міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що у рамках нормалізації відносин із США Москва звернулася до Вашингтона з проханням зняти санкції з "Аерофлоту". При цьому інші чиновники неодноразово заявляли, що були б раді повернути Boeing, оскільки країні потрібні запасні частини.

Однак опитані фахівці галузі сумніваються, що якщо компанія повернеться, це буде продуктивна співпраця. Причина в тому, що зараз у світі є дефіцит пропозиції на авіаційну продукцію. Навіть у Boeing є 5,5 тисяч невиконаних замовлень та плани на масштабування діяльності.

Також світова авіаційна галузь відчуває дефіцит довіри до Росії, оскільки та у 2022 році конфіскувала сотні орендованих літаків, через що їхні власники зазнали багатомільярдних збитків.

"Ці літаки назавжди залишаться з клеймом ганьби. Що робилося в період їх експлуатації та обслуговування в Росії? Ніхто не знає", — розповів генеральний директор компанії з оцінки літаків ACI Aviation Consulting Квентін Бразі.

Автори матеріалу зазначають, що у Росії вже почали мріяти про відновлення прямого авіаційного сполучення зі США, але у Вашингтоні не поспішають це підтверджувати. Наприклад, держсекретар Марко Рубіо наголосив, що "нічого про це не чув".

Як повідомлялося раніше, США продовжили санкції проти Росії ще на один рік. Йдеться про пакет обмежень, накладених на РФ ще під час каденції Джо Байдена.