Під Саратовом сталася масштабна пожежа на аеродромі: повідомлялося про вибухи (фото, відео)

Пожежа не пов’язана з обстрілами

Неподалік російського Саратова стався спалах на території аеропорту. Величезний стовп диму потрапив на фото та відео.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За їх інформацією пожежники повідомили жителям міста, що на території об'єкта горять бочки з мазутом і "турбуватися нема про що".

Водночас канал Supernova+ повідомив, що на території чули вибухи, а причиною займання є навмисний підпал. Інформації щодо постраждалих не надходило. Офіційного коментаря з приводу події наразі не було.

Як повідомлялося раніше, днями в Петрозаводську, горів Онезький суднобудівний завод. Пожежа сталася у четвертому цеху підприємства, де знаходилися ємності з пальним, через що постраждали троє працівників підприємства. Двох із них відправили до лікарні у тяжкому стані.

До цього масштабна пожежа охопила Ростовську область, через що вогонь ледь не спалив три села. При цьому заграва від пожежі була помітна за багато кілометрів від місця загоряння, хоча в місцевих ЗМІ говорили, що площа вогню склала лише кілька сотень квадратних метрів.