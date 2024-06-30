Превысит многолетнюю норму: известный синоптик дал подробный прогноз погоды на июль

Днем температура воздуха в первую неделю июля может достигать +34…+39 градусов.

Июль в нашей стране, с учётом многолетних климатических данных считается "макушкой лета", в основном благодаря наиболее высоким средним температурам воздуха и наибольшему количеству солнечных дней. И нынешний год не станет в этом плане исключением. Об этом в комментарии сайту "Телеграф" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, результаты множества прогностических моделей показывают, что центральный месяц календарного лета будет стартовать с аномальной жары, которая охватит в основном Левобережную часть нашей страны. Максимальные дневные показатели в течение первой рабочей недели июля могут достигать отметок +34…+39 °С.

Если в западных и северных регионах жаркая погода довольно быстро уйдёт, то центральные, южные и восточные области будут находиться под знойным солнцем как минимум до конца первой декады. Причиной столь жаркой погоды станет блокирующий высотный малоподвижный антициклон, а также воздушные массы африканского происхождения.

Кроме того, в условиях слабовыраженной циркуляции атмосферы и развития термического циклона в приземном слое будут наблюдаться благоприятные условия для застоя воздуха, что станет дополнительным фактором в увеличении температуры.

В то же время западные и частично северные области Украины окажутся в более комфортной и менее знойной воздушной массе с обильным количеством дождей и более плотной облачностью, благодаря более активным процессам в атмосфере и прохождению атмосферных фронтов, говорит синоптик.

Ожидается, что во второй и третьей декаде июля температурный фон в Украине немного понизится, благодаря ослаблению блокирующего антициклона и некоторой активизации синоптических процессов с запада Европы. Однако всё ещё среднесуточные показатели температуры будут превышать климатическую норму.

Осадки во второй и третьей декаде месяца будут выпадать неравномерно по территории, однако их суммарное количество за месяц ожидается выше нормы на 130–180% в западных регионах, около нормы в северной части и центре страны, а также ниже нормы на 30–50% на юге и востоке страны.

С учётом прогнозируемых особенностей атмосферной циркуляции, ожидаемые показатели среднемесячной температуры воздуха в Украине будут превышать многолетнюю норму в среднем на 2–3,5 °С, с максимальными отклонениями в южных и восточных регионах. В западных и северных областях средняя температура за июль составит около +21…+23 °С, в Карпатах +17…+19 °С; в центральных, южных и восточных областях +24…+26 °С, подытожил Игорь Кибальчич.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу" о нетипичном лете-2024 и погодных рекордах.

На карте представлены ожидаемые аномалии температуры воздуха в Европе на июль 2024 года (в °С).