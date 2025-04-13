Вербна неділя 2025: що суворо заборонено робити у це свято

Дотримуйтесь головних традицій і заборон цього свята

Сьогодні, 13 квітня, християни східного обряду святкують Вербну неділю — одне з найважливіших церковних свят, яке знаменує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. Це перехідне свято, яке відзначається за тиждень до Великодня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Вербна неділя — християнське свято, яке символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима, коли народ зустрічав його з пальмовими гілками, але в Україні символом свята є верба. Вважається, що освітлена верба має особливу силу.

Що можна робити 13 квітня у Вербну неділю:

У цей день слід відвідати церковну службу, на якій освячують верби, і помолитися за здоров’я, добробут та мир у домі;

Цього дня важливо присвятити час молитві та духовному очищенню, готуючись до Страсного тижня та Великодня;

Вербна неділя — день миру та примирення, тому можна налагодити стосунки з тими, з ким були сварки, та відновити гармонію;

Цей день підходить для того, щоб провести його в колі сім’ї, спілкуватися з рідними людьми, створюючи атмосферу тепла та затишку;

Заборони та традиції Вербної неділі, фото: Pixabay

Що суворо заборонено робити у Вербну неділю:

Цього дня заборонено займатися тяжкою фізичною роботою. Свято вважається днем спокою та відпочинку;

Це день миру та примирення, тому не рекомендується влаштовувати конфлікти, лаятися чи ображатися на близьких;

Цього дня не слід влаштовувати гучні та галасливі свята, весілля чи інші великі урочистості, оскільки це не відповідає духовному настрою свята;

У Вербну неділю також суворо заборонено відмовляти у допомозі нужденним, цього дня важливо виявляти доброту, турботу та милосердя;

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок із Вербною неділею. Не забудьте привітати свої рідних та близьких.