Пік спеки ще не пройдено: синоптик розповів, яким буде початок липня в Україні

У ряді областей варто чекати на похолодання, але решті пощастить менше

Після надзвичайно спекотного завершення червня погода в Україні місцями стане трохи прохолоднішою. На це вплинуть дощі, які пройдуть на початку місяця.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, спека зберігатиметься 1 липня всюди, крім західних областей, де варто чекати шквального вітру та сильних опадів.

До кінця робочого тижня в Україні все ж таки похолодає за рахунок того, що спекотна повітряна маса зміщуватиметься у бік південних і центральних областей, а в західній та північній частинах їй на зміну поступово приходитиме похолодання до +27…+32 градусів.

Разом із відступом спеки також варто чекати і на опади у вигляді дощів з періодичними грозами.

У східних, південних і центральних областях спека вдень може досягати +33…+38 градусів, а вночі опускатися до +17…+23 градусів. Це також спричинить збільшення ризиків виникнення пожежної небезпеки.

Погода 1 липня

Погода 2 липня

Погода 3 липня

Погода 4 липня

Погода 5 липня

Як повідомлялося раніше, останні вихідні червня принесуть в Україну спеку до +35 градусів. При цьому через антициклон опадів у більшості областей не буде.