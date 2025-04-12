Майбутній канцлер Німеччини чітко відповів, чи світить Україні ЄС та НАТО

Політик закликає не розраховувати на те, що війна закінчиться через внутрішні проблеми Росії

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти вступу України до ЄС та НАТО до завершення війни. При цьому він не розраховує на те, що вона закінчиться сама по собі.

Про це він розповів в інтерв’ю Handelsblatt. Він зазначив, що двері в обидві організації для України залишаються відчиненими.

"Україна — це дуже велика європейська країна, але вона — європейська країна, яка перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може бути членом ні НАТО, ні Європейського Союзу", — сказав Мерц.

Водночас він наголосив, що не варто очікувати, що війна закінчиться сама по собі через внутрішні процеси, які відбуваються в Росії. За словами Мерца, росіяни протягом усієї своєї історії "були неймовірно витривалі у стражданнях".

"Нещадне використання людських ресурсів завжди було частиною російської політики", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Мерц повідомив, що Німеччина за керівництва ХДС прагнутиме досягти незалежності Європи від США в економічному та оборонному планах. Також він після вступу на посаду канцлера хоче виділити Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярди євро.