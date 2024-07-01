Не тільки чоловіки: хто з військовозобовʼязаних жінок може отримати повістку в липні і чи будуть їх штрафувати

Перелічено 16 спеціальностей

В Україні триває мобілізація, а тому всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК. На сьогодні хоч мобілізація українок від 1 липня залишається добровільною, але їх будуть штрафувати через непоновлення даних.

Хто з жінок є військовозобов'язаним і який може бути штраф, розповість "Телеграф", посилаючись на УНІАН.

Зазначається, що жінок певних спеціальностей можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Сума штрафу від 17 до 25,5 тис. грн.

Жінки-медики зобов'язані стати на облік. Інші — за своїм бажанням. Військовозобов'язаними є жінки таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;фізіології та епідеміологія.

Окрім цього, військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

Мобілізація жінок

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери віком від 18 до 60 років зобов’язані ставати на військовий облік в ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, які пов’язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

При цьому взяти на облік можуть лише тих жінок, які придатні до проходження служби за станом здоров’я — за визначенням військово-лікарської комісії. Це передбачено правилами військового обліку, затвердженими постановою Кабміну № 1487.

Зауважимо, що речниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва наполягає, що Україна має покінчити зі старомодним менталітетом щодо жінок і перейти до призову на службу за ізраїльським зразком. Вона вважає, що потрібно готуватися до того, що найближчими роками доведеться мобілізувати і жінок.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними Центра протидії дезінформації при РНБО, питання мобілізації жінок не стоїть на порядку денному. Жоден закон, що стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Це питання на сьогодні не актуальне і не розглядається органами влади.