Українських жінок відправлятимуть на фронт? У ЗСУ зробили нову заяву

Україна має позбутися "старомодного менталітету" щодо жінок

Україна має бути готова до можливості мобілізації жінок в армію у найближчі роки. Із цим, можливо, доведеться зіткнутися через великий призов військових у цьому році.

Про це в коментарі The Times заявила радник із гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор’єва. За її словами, Україна має позбутися "старомодного менталітету" щодо жінок і ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком.

"Ми повинні покінчити зі старомодним менталітетом і ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій Конституції сказано, що обов’язок кожного українця — захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили і жінки. Нам потрібно готувати дівчат з дитинства до захисту країни ", — хаявила Григор’єва.

У матеріалі наголошується, що зараз в українських збройних силах служать 65 000 жінок, що приблизно на 40% більше, ніж у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням Росії. Більшість із них є добровольцями, оскільки обов’язкового призову для жінок не існує, проте вже зараз жінки, які мають медичну освіту, зобов’язані зареєструватись у місцевому військкоматі.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради планують незабаром проголосувати за ухвалення нового закону про мобілізацію, який посилить її. "Телеграф" проаналізував фінальний варіант документа. У нашому матеріалі ви можете дізнатися найголовніше з нього.