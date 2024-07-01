Не только мужчины: кто из военнообязанных женщин может получить повестку в июле и будут ли их штрафовать

Перечислено 16 специальностей

В Украине продолжается мобилизация, поэтому все военнообязанные женщины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК. На сегодняшний день хоть мобилизация украинок от 1 июля остается добровольной, но их будут штрафовать из-за не обновления данных.

Кто из женщин военнообязаны и какой может быть штраф, расскажет "Телеграф", ссылаясь на УНИАН.

Отмечается, что женщины определенных специальностей могут штрафовать за нарушение правил военного учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Сумма штрафа от 17 до 25,5 тыс. грн.

Женщины-медики обязаны встать на учет. Другие – по своему желанию. Военнообязанными являются женщины таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология; физиологии и эпидемиология.

Кроме этого, военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.

Мобилизация женщин

Напомним, с 1 октября 2023 г. работницы медицинской и фармацевтической сферы в возрасте от 18 до 60 лет обязаны становиться на военный учет в ТЦК и СП. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут стать на учет добровольно.

При этом взять на учет могут только женщин, которые пригодны к прохождению службы по состоянию здоровья — по определению военно-врачебной комиссии. Это предусмотрено правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабмина №1487.

Отметим, что спикер по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева настаивает, что Украина должна покончить со старомодным менталитетом в отношении женщин и перейти к призыву на службу по израильскому образцу. Она считает, что нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, вопрос мобилизации женщин не стоит в повестке дня. Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин. Этот вопрос на сегодняшний день не актуален и не рассматривается органами власти.