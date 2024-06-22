Якщо чоловік не проходив "строчку", його можуть мобілізувати? Юрист докладно пояснив

Юрист нагадав, як відбувається мобілізація в Україні

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. На службу можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак багатьох цікавить питання, а чи можуть призвати чоловіка, якщо він не проходив строкову службу.

Юрист Данило Гончаренко у коментарі "24 каналу" дав докладну відповідь. За його словами, наявність та відсутність досвіду у військовій справі не впливає на вручення повістки.

"Особи, які не проходили строкову військову службу, формують так званий громадський резерв – особи, які можуть бути залучені для комплектування та поповнення лав військових Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань у разі мобілізації", – пояснив юрист.

Це означає, що чоловіка, який не має броні на роботі або відстрочки від мобілізації, можуть мобілізувати. Єдиною умовою придатності до проходження служби є військово-лікарська комісія (ВЛК). Якщо лікарі знайдуть проблеми зі здоров’ям, які можуть стати на заваді проходженню служби, то чоловіка мобілізувати не зможуть.

"З огляду на відсутність попередньої військової підготовки таких новобранців спочатку необхідно навчити основам військової справи в навчальних центрах або на полігонах до того, як вони зможуть безпосередньо долучитися до бойових дій", — пояснив Данило Гончаренко.

Він підкреслив, що людину не можуть одразу відправити на передову, якщо до неї немає досвіду. Спочатку її навчать поводитися зі зброєю, навчать тактичної підготовки, основ військової справи та інших речей. У середньому курс молодого бійця триває близько трьох місяців у навчальних центрах.

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