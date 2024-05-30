Платитимуть не тільки чоловіки: в ТЦК розповіли, який штраф буде для жінок, які ухиляються від мобілізації

Мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою

З дня набуття чинності нового закону про мобілізацію, жінки певних спеціальностей віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та оновити свої дані в ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, їх очікує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Про це повідомив керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю "Кременчуцький Телеграф". Він каже, що жінок так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку.

"Якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", — пояснив Мирослав Волков.

Він зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою. Відповідно до постанови Кабміну № 560.

"Жінки, які добровільно йдуть на військову службу за контрактом чи за мобілізацією у нашому районі є. Ми їх направляємо у навчальні центри ЗСУ", — додав начальник РТЦК.

Мирослав Волков також пояснив, кому з військовозобов’язаних жінок під час уточнення своїх облікових даних не потрібно проходити ВЛК.

"У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ", — сказав очільник РТЦК.

Отже, військовозобов’язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

Мобілізація жінок

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери віком від 18 до 60 років зобов’язані ставати на військовий облік в ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, які пов’язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

При цьому взяти на облік можуть лише тих жінок, які придатні до проходження служби за станом здоров’я — за визначенням військово-лікарської комісії. Це передбачено правилами військового обліку, затвердженими постановою Кабміну № 1487.

Зауважимо, що речниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва наполягає, що Україна має покінчити зі старомодним менталітетом щодо жінок і перейти до призову на службу за ізраїльським зразком. Вона вважає, що потрібно готуватися до того, що найближчими роками доведеться мобілізувати і жінок.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними Центра протидії дезінформації при РНБО, питання мобілізації жінок не стоїть на порядку денному. Жоден закон, що стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Це питання на сьогодні не актуальне і не розглядається органами влади.