Мобілізація жінок в Україні: у РНБО прокоментували гучну інформацію ЗМІ

Українців закликали довіряти перевіреній інформації

У Центрі протидії дезінформації спростували фейк про мобілізацію жінок в Україні, який опублікував журнал Times. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив у Фейсбуці. Там наголосили довіряти лише перевіреній інформації.

Британське видання The Times з посиланням на радницю з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксану Григор'єву написало про те, що в Україні нібито розглядають призов жінок за ізраїльською моделлю.

Однак в Центрі протидії дезінформації при РНБО заперечують цю інформацію. Там запевнили, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному.

"Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше — не планується", — наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, "Телеграф" проаналізував фінальний варіант законопроєкту про мобілізацію У нашому матеріалі ви можете дізнатися найголовніше з нього.

"Телеграф" також писав, що названо три ключові вимоги для військовозобов’язаних.