Африканська спека суне на Україну: хто зможе відпочити від жари в найближчі 10 днів

Деякі регіони опиняться у менш спекотній повітряній масі

Найближчими тижнями Україну накриє аномальна спека. У більшості регіонів вона протримається щонайменше до кінця першої декади липня, проте є і щасливчики.

Так, в західних та північних регіонах спекотна погода досить швидко піде на спад. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. Повний текст прогнозу на липень читайте у матеріалі: Перевищить багаторічну норму: відомий синоптик дав детальний прогноз погоди на липень

За словами синоптика, аномальна спека у центральних, південних та східних областях зумовлена висотним малорухливим блокуючим антициклоном, а також повітряними масами африканського походження.

"В умовах слабковираженої циркуляції атмосфери та розвитку термічного циклону у приземному шарі спостерігатимуться сприятливі умови для застою повітря, що стане додатковим фактором у збільшенні температури", — мовив Кібальчич.

Проте мешканцям західних та частки північних регіонів пощастить більше. Області опиняться у комфортній та менш спекотній повітряній масі з рясною кількістю дощів та щільнішою хмарністю, завдяки активнішим процесам в атмосфері та проходженню атмосферних фронтів, каже синоптик.

Очікується, що у другій та третій декаді липня температурний фон в Україні трохи знизиться, завдяки послабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу Європи. Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як охолодитися під час спеки без вентилятора та кондиціонера. Є способи, ефективність яких перевірена століттями.