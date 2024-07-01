Пекельна спека в столиці: киян закликають не залишати тварин замкненими в авто

Навіть кілька хвилин можуть стати фатальними

У зв'язку з аномально спекотною погодою київська влада звернулася до городян із проханням не залишати своїх домашніх улюбленців в авто. Температура в салоні під палючим сонцем може піднятися до +50° та вище.

Це становить смертельну загрозу для тварин. Про це пише пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначимо, навіть якщо ви залишаєте вікна трохи відкритими, це не гарантує безпеки вашого улюбленця. Навіть невеликий проміжок часу, проведений у розпеченому автомобілі, може призвести до теплового удару, зневоднення та навіть загибелі тварини.

Також у КМДА закликають киян не бути байдужими до долі вуличних тварин у спеку. Ви можете допомогти їм, поставивши миску з водою біля свого дому чи офісу та поновлюючи воду протягом дня.

Щоб уберегти своїх улюбленців від спеки, рекомендується:

не брати тварин з собою в поїздки, якщо це не є абсолютно необхідним;

ніколи не залишайте тварин в авто надовго, навіть якщо на вулиці хмарно;

якщо вам все ж таки потрібно залишити тварину в машині, виберіть тінисте місце, поставте миску з водою та забезпечте доступ до свіжого повітря.

Якщо ви бачите тварину, яка застрягла в авто негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 112.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку робочого тижня у Києві буде пік спеки. Однак після неї завітає мокра погода з вітрами та невеликим зниженням температури.