Африканская жара сунет на Украину: кто сможет отдохнуть от нее в ближайшие 10 дней

Некоторые регионы окажутся в менее жаркой воздушной массе

В ближайшие недели Украину накроет аномальная жара. В большинстве регионов она продержится как минимум до конца первой декады июля, однако есть и счастливчики.

Так, в западных и северных регионах жаркая погода довольно быстро пойдет на убыль. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. Полный текст прогноза на июль читайте в материале: Превысит многолетнюю норму: известный синоптик дал подробный прогноз погоды на июль

По словам синоптика, аномальная жара в центральных, южных и восточных областях обусловлена высотным малоподвижным блокирующим антициклоном, а также воздушными массами африканского происхождения.

"В условиях слабовыраженной циркуляции атмосферы и развития термического циклона в приземном слое будут наблюдаться благоприятные условия для застоя воздуха, что станет дополнительным фактором в повышении температуры", — сказал Кибальчич.

Однако жителям западных и северных регионов повезет больше. Области окажутся в комфортной и менее жаркой воздушной массе с обильным количеством дождей и более плотной облачностью благодаря активным процессам в атмосфере и прохождению атмосферных фронтов, говорит синоптик.

Ожидается, что во второй и третьей декаде июля температурный фон в Украине несколько снизится благодаря ослаблению блокирующего антициклона и некоторой активизации синоптических процессов с запада Европы. Однако все еще среднесуточные показатели температуры будут превышать климатическую норму.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как охладиться во время жары без вентилятора и кондиционера. Есть способы, эффективность которых проверена веками.