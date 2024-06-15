Можна купити чотири нових вентилятори: скільки коштує охолодити кімнату кондиціонером за новими тарифами

Кондиціонер споживає багато електроенергії

З 1 червня в Україні зріс тариф на електроенергію. Отже, тепер використання деяких енерговитратних побутових приладів коштуватиме українцям копійчину. Особливо це стосується кондиціонерів.

"Телеграф" порахував, скільки коштуватиме охолодити кімнату у літній спекотний день. Нагадаємо, що чинний тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт.

У середньому кондиціонер в одній невеликій кімнаті 18-20 квадратних метрів споживає від 2,2 до 3,36 кВт/год. Якщо він працюватиме приблизно 6 годин (з 12:00 до 18:00) щодня, то наприкінці місяця в платіжці прийде кругла сума за світло.

Підрахуймо:

2,5 кВт (середнє значення споживання кондиціонера) * 4,31 грн/КвТ= 10,7 гривень коштує одна година роботи кондиціонера.

10,7 грн * на 6 годин безперервної роботи = 64,65 гривень.

64,6 грн * 30 днів роботи = 1939 гривень. Саме така сума прийде у платіжці, якщо щодня користуватися кондиціонером хоча б по 6 годин на день. При цьому буде використано близько 360 кВт електроенергії.

Сума та показники можуть змінюватись в залежності від площі кімнати, тривалості роботи кондиціонера та його кількості в будинку.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки коштуватиме нагріти бойлер за новими тарифами. За попередніми підрахунками, душ виходить "золотим".