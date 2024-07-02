"Іди звідси, нечисть": Ігнат висловився щодо удару по Миргороду і зачепив Безуглу

У коментарях думки користувачів мережі розділилися

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про удар по українському летовищу Миргород у Полтавській області 1 липня, який нібито було завдано ОТРК "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. Він зазначає, що втрати внаслідок події є, але все не так страшно, як стверджують окупанти. У мережі думки щодо його висловлювання розділилися.

Відповідну посаду Ігнат написав на сторінці у Facebook. У ньому він підкреслив, що в соціальних мережах росіяни говорять про знищення та пошкодження безлічі бортів Су-27 внаслідок атаки. Однак, як вважає представник ВР ЗСУ, масштаб втрат не такий великий, як намагається показати ворог.

"Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, врешті-решт вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні Сили роблять все, щоб протидіяти ворогові, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших. Тому прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали вгамувати емоції й з повагою ставитися до наших захисників!", — зазначив Ігнат.

Він додав, що у нашій країні вистачає "лідерів думок", які ганьблять українські війська перед суспільством не гірше, ніж це робить противник.

Водночас у коментарях під цим постом думка українців розділилася. Дехто дякує Юрію Ігнату за пояснення ситуації та погоджується, що багато хто має намір перебільшувати масштаби події.

Друга частина людей у коментарях зовсім не погоджується зі словами Юрія Гната. Користувачі мережі вважають, що все сказане ніяк не пояснює відсутність інженерного захисту.

До речі, у коментарях також відзначилася народна депутатка України Мар’яна Безуглая. Вона написала коротко "Брехуни", потім Ігнат їй відповів: "Іди геть звідси, нечисть".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни почали розповсюджувати відео, на якому, як стверджує, нібито відбито знищення певної кількості українських Су-27 під час удару по Миргороду.