"Иди отсюда, нечисть": Игнат высказался насчет удара по Миргороду и задел Безуглую

В комментариях мнение пользователей сети разделились

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию об ударе по украинскому аэродрому Миргород в Полтавской области 1 июля, который якобы был нанесен ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Он отмечает, что потери в результате происшествия есть, но все не так страшно, как утверждают оккупанты. В сети мнения по его высказыванию разделились.

Соответствующий пост Игнат написал на странице в Facebook. В нем он подчеркнул, что в социальных сетях россияне говорят об уничтожении и повреждении множества бортов Су-27 в результате атаки. Однако как считает представитель ВС ВСУ, масштаб потерь не так велик, как пытается показать враг.

"Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так поступают с начала вторжения. Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе посредством макетов и других средств. Поэтому прошу ведущие медиа, блоггеров, телеграмм-каналы унять эмоции и с уважением относиться к нашим защитникам!", — отметил Игнат.

Он добавил, что в нашей стране хватает "лидеров мнений", которые позорят украинские войска перед обществом не хуже, чем это делает противник.

В то же время в комментариях под этим постом мнение украинцев разделилось. Некоторые благодарят Юрия Игната за объяснение ситуации и соглашаются, что многие намерено преувеличивают масштабы происшествия.

Вторая часть людей в комментариях вовсе не согласны со словами Юрия Игната. Пользователи сети считают, что все сказанное никак не объясняет отсутствие инженерной зашиты.

К слову, в комментариях отметилась также народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она написала коротко" Брехуни", на что Игнат ей ответил: "Иди отсюда, нечисть".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне стали распространять видео, на котором, как утверждает, якобы запечатлено уничтожение определенного количества украинских Су-27 во время удара по Миргороду.