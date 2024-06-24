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Ціна неприємно здивує: у скільки обійдеться зарядити повербанк за новими тарифами на світло

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Тарифи на світло Новина оновлена 24 червня 2024, 09:16
Тарифи на світло. Фото Колаж "Телеграф"

Ці розрахунки підійдуть як для мешканців квартир, так і великих будинків

В Україні з 1 червня суттєво зросли тарифи на електроенергію. У зв’язку з цим користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче. Це стосується і повербанка, адже в нашій країні вимикають світло і залишатись постійно на звʼязку є необхідністю. До цього ми вже вираховували, скільки коштує охолодити кімнату.

"Телеграф" вирішив розібратися, в скільки обійдеться користування повербанком для дому за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за місяць.

Варто зазначити, що на сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.

Так, за одну годину користування повербанк для дому зазвичай споживає близько 11,5 кВт/год. Таким чином, зарядити повербанк за 60 хвилин коштуватиме 49,68 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 24, 84 грн.

Скільки коштуватиме заряджати повербанк на місяць

  • Один раз на тиждень — 198,72 (4 рази на місяць по годині), 98, 36 грн (4 рази на місяць по пів години);
  • Двічі на тиждень — 388, 8 грн (8 разів на місяць по годині), 198,72 грн (8 разів на місяць по пів години)
  • Три рази на тиждень 596, 16 грн (12 разів на місяць по годині), 298,08 грн. (12 разів на місяць по пів години).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українцям в середньому обходиться робота бойлера за один раз і за один місяць.

Теги:
#Електроенергія #Світло