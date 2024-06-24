Ціна неприємно здивує: у скільки обійдеться зарядити повербанк за новими тарифами на світло
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Ці розрахунки підійдуть як для мешканців квартир, так і великих будинків
В Україні з 1 червня суттєво зросли тарифи на електроенергію. У зв’язку з цим користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче. Це стосується і повербанка, адже в нашій країні вимикають світло і залишатись постійно на звʼязку є необхідністю. До цього ми вже вираховували, скільки коштує охолодити кімнату.
"Телеграф" вирішив розібратися, в скільки обійдеться користування повербанком для дому за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за місяць.
Варто зазначити, що на сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.
Так, за одну годину користування повербанк для дому зазвичай споживає близько 11,5 кВт/год. Таким чином, зарядити повербанк за 60 хвилин коштуватиме 49,68 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 24, 84 грн.
Скільки коштуватиме заряджати повербанк на місяць
- Один раз на тиждень — 198,72 (4 рази на місяць по годині), 98, 36 грн (4 рази на місяць по пів години);
- Двічі на тиждень — 388, 8 грн (8 разів на місяць по годині), 198,72 грн (8 разів на місяць по пів години)
- Три рази на тиждень 596, 16 грн (12 разів на місяць по годині), 298,08 грн. (12 разів на місяць по пів години).
Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українцям в середньому обходиться робота бойлера за один раз і за один місяць.