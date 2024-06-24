Ціна неприємно здивує: у скільки обійдеться зарядити повербанк за новими тарифами на світло

Ці розрахунки підійдуть як для мешканців квартир, так і великих будинків

В Україні з 1 червня суттєво зросли тарифи на електроенергію. У зв’язку з цим користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче. Це стосується і повербанка, адже в нашій країні вимикають світло і залишатись постійно на звʼязку є необхідністю. До цього ми вже вираховували, скільки коштує охолодити кімнату.

"Телеграф" вирішив розібратися, в скільки обійдеться користування повербанком для дому за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за місяць.

Варто зазначити, що на сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.

Так, за одну годину користування повербанк для дому зазвичай споживає близько 11,5 кВт/год. Таким чином, зарядити повербанк за 60 хвилин коштуватиме 49,68 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 24, 84 грн.

Скільки коштуватиме заряджати повербанк на місяць

Один раз на тиждень — 198,72 (4 рази на місяць по годині), 98, 36 грн (4 рази на місяць по пів години);

(4 рази на місяць по годині), (4 рази на місяць по пів години); Двічі на тиждень — 388 , 8 грн (8 разів на місяць по годині), 198,72 грн (8 разів на місяць по пів години)

, (8 разів на місяць по годині), (8 разів на місяць по пів години) Три рази на тиждень 596, 16 грн (12 разів на місяць по годині), 298,08 грн. (12 разів на місяць по пів години).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українцям в середньому обходиться робота бойлера за один раз і за один місяць.