Виростуть пенсія та податки для ФОП, деяких жінок штрафуватимуть, а частину студентів можуть мобілізувати – що зміниться з 1 липня

Жінкам загрожують штрафи до 17 тисяч гривень, а деяким пенсіонерам доплата до 570 гривень

Другий літній місяць в Україні принесе низку змін, з яких не всі виявляться приємними для українців. Так, частині жителів країни доведеться віддавати більше грошей, деяких можуть почати штрафувати, а дехто, можливо, взагалі буде несподівано для себе мобілізований.

Втім, як з’ясував "Телеграф", на декого чекають і цілком приємні новини у вигляді зростання пенсії. Щоправда, останнє може статися лише для деяких українських пенсіонерів.

Пенсія виросте

З 1 липня набудуть чинності чергові надбавки для українських пенсіонерів, які досягли віку 70, 75 та 80 років. Суми зростання пенсій становитимуть:

300 гривень – для тих, кому виповниться 70 років;

400 гривень – для тих, кому виповниться 75 років;

570 гривень – для пенсіонерів віком 80 років.

Для отримання цих доплат додатково звертатися до ПФУ не потрібно, вони будуть нараховані автоматично та почнуть виплачуватись з наступного місяця після настання цього віку. Тобто якщо 70, 75 чи 80 років пенсіонеру виповнилося до 1 липня, підвищену пенсію йому нараховуватимуть уже з липня, якщо це станеться у липні, то з 1 серпня.

ЄСВ та єдиний податок для ФОПів побільшає

Водночас підприємцям, які мають статус ФОП, із 1 липня слід сплачувати більше відрахувань у вигляді єдиного соціального внеску. Так, з 1 квітня зріс розмір мінімальної заробітної плати з 6500 до 7100 гривень, а отже 22% від її розміру, які й становлять ЄСВ, зросли з колишніх 1562 до 1760 гривень щомісяця.

Таким чином, у вигляді ЄСВ за 2-й квартал, квітень-червень за себе та кожного найманого працівника ФОП має заплатити 5280 гривень.

Також зростуть податки для 1-2 груп єдиного податку, які прив’язані до прожиткового мінімуму та становлять від 10 до 20%. Таким чином, він складе :

для 1 групи – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 302,80 гривень;

для 2 групи – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 600 гривень;

для 3 групи – фіксований ЄП на рівні 2023 року, тобто 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Тарифи на комунальні послуги

Після зростання цін на електроенергію з 1 червня поки не варто очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги, тож за електроенергію в липні ми платитимемо 4,32 грн. за 1кВт. Тарифи на тепло і газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення військового стану.

Також на вже встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Жінок-медиків можуть штрафувати

З 1 липня набудуть чинності правила військового обліку жінок, які набрали чинності ще у жовтні 2022 року. За ними жінки певних професій мають стати на військовий облік, а також оновлювати дані.

"Телеграф" публікував перелік професій, володарки яких мали стати на військовий облік або оновити дані про себе, якщо вони на ньому вже перебувають. Тепер із 1 липня у разі невнесення даних собі жінок цих професій почнуть штрафувати на суму від 17 тисяч гривень.

Частина студентів може почати мобілізувати

Другим нововведенням у мобілізації з 1 липня стане втрата відстрочки студентами, які здобувають освіту нижче попереднього. Простіше кажучи, якщо ви здобули вищу освіту зі ступенем бакалавр, то для отримання відстрочки необхідно вступати до магістратури, а для магістрів – до аспірантури.

Водночас, за словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, відстрочку від мобілізації отримають лише ті аспіранти, які надійдуть на бюджетну форму навчання. Загалом держава підготувала 7000 місць для таких майбутніх аспірантів.