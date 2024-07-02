"Надо исходить из реалий": нардеп сделал прогноз насчет роста тарифов в этом году и объяснил причину

Однако МВФ намекает на снятие моратория

Ожидать до конца года роста тарифов на свет и газ, о которых многие говорят в последнее время, не стоит. Ситуация с газом наиболее оптимистичная, ведь у Украины есть условный запас, который позволит оставить цену на нынешнем уровне.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал Олег Семинский. Однако он добавил, что МВФ в процессе переговоров намекает на снятие моратория на повышение тарифов.

"До конца года не будет никакого поднятия (тарифов — ред.) ни на электроэнергию, ни на газ. На газ у нас вообще есть запас. Себестоимость добычи одной тысячи кубических метров газа колеблется в районе 80 долларов. По газу точно поднятия не будет", – сказал Семинский.

Несмотря намеки МВФ на снятие моратория, официальных документов об этом нет.

"Они (МВФ, — ред.) просто выражают свое видение. Надо опять-таки исходить из реалий, которые у нас есть в стране — война, доходы населения и т.д.", — добавил нардеп.

Отметим, что в Украине выросли тарифы на свет. С июля мы будем платить 4,32 грн за 1кВт. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 до конца апреля 2025 года. В течение отопительного периода с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки на уровне 2,64 кВт*ч.

Ранее "Телеграф" писал, какие изменения ждут украинцев с 1 июля. Коснутся нововведения пенсий, налогов, тарифов на коммунальные услуги, штрафов за уклонение от мобилизации.