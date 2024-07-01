Які цифри стоятимуть у платіжках? Все про комуналку з 1 липня

У матеріалі — докладно про кожен вид тарифу

В Україні з 1 червня зросли ціни на електроенергію. А ось підвищення тарифів на інші комунальні послуги не очікуються.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Виростуть пенсія та податки для ФОП, деяких жінок штрафуватимуть, а частина студентів можуть мобілізувати – що зміниться з 1 липня" .

Зазначається, що після зростання цін на електроенергію з липня ми платитимемо 4,32 грн. за 1кВт. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Протягом опалювального періоду з 1 жовтня 2024 року до 1 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 кВт*год.

Водночас є й приємна новина — тарифи на тепло та газ зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Не варто очікувати підвищення тарифів на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивезення сміття. Вони залишаться на встановленому рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям радять забезпечити автономію квартир від постачання комунальних послуг. Також ми ділилися порадами, як уберегти гаманець після подорожчання світла.