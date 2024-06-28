Здорожчання не оминути: які тарифи планують підвищити вже цього року

Вартість світла також може змінитись

Українцям не оминути підвищення тарифів на опалення та газ цього року. Адже Верховна Рада України вже розглядає це питання.

Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі телемарафону. За його словами, також деякі депутати та міністерства обговорюють повторне підвищення тарифів на електроенергію.

"ВР серйозно розглядає можливість підняття тарифів на газ та опалення вже цієї осені", — каже Попенко.

Проте, за його словами, для остаточного підняття цін у парламенті немає достатньої кількості голосів. Однак робота в цьому напрямку ведеться.

Також можливість повторного підняття тарифу на світло обговорюється. І цього разу деякі інстанції вважають, що електроенергія має коштувати 7 грн.

Цю ж думку висловив 27 червня й народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк. За його словами, парламент збирається переглядати це рішення наступного року.

"Наші партнери зі США та ЄС підштовхують нас до лібералізації тарифів на природний газ для населення та на електроенергію. Нинішній тариф на електроенергію вже близький до ринкового і діятиме до травня наступного року", — сказав парламентар.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зміниться тариф на газ з 1 липня і які цифри ми побачимо у платіжках.