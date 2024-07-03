Пробивають броню та б’ють по тилах: у Чехії почали масово виробляти потужні дрони для України

Наразі доставка безпілотних апаратів із Чехії до України є абсолютним пріоритетом

Чесько-українська компанія UAC запустила в місті Колін (Чехія) серійне виробництво розвідувальних безпілотників Leleka-LR та "Булава" для українських воїнів. Щорічно компанія планує виробляти сотні розвідувальних та ударних дронів.

Нині на підприємствах у Кельні працюють вісім десятків людей, переважно українці, приблизно п’ята частина з яких — чехи. Про це пише чеське видання E15.

"У листопаді ми розпочали пробну експлуатацію, у квітні – серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія", – каже виконавчий директор ОАК Павло Булант.

Зазначається, що створення дронів включає використання 3D-принтерів, верстатів з комп’ютерним управлінням і виробництво фюзеляжів і крил літаків з форм.

"Булава" може бути озброєна кумулятивним зарядом, що пробиває броню завтовшки до 400 міліметрів, або уламково-розривним зарядом для руйнування траншей або командних пунктів. Термобарична боєголовка, або вакуумна бомба, дуже ефективна і здатна знищити велику кількість живої сили», — йдеться у матеріалі.

Дрон "Булава". Фото: Bild

Безпілотний комплекс Leleka-LR було представлено восени 2023 року. Безпілотник пройшов в Україні бойові випробування. Він може залетіти на 90 кілометрів у тил противника, перебувати у повітрі до 4 годин та розганятися до 32 м/с. Цей дрон оснащений системами захисту від придушення, зокрема CRP-антенами (Controlled Reception Pattern Antennas).

Дрон Leleka LR. Фото: Мілітарний

Видання пише, що ОАК "Колін" — дочірній підрозділ однойменної приватної української компанії, що базується в Дніпрі, яка займається розробкою та виробництвом дронів з 2014 року.

"Зараз доставка безпілотних апаратів із Чехії до України є абсолютним пріоритетом", — заявив представник керівництва UAC Штефан Фюле.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що половина боєприпасів у рамках чеської ініціативи не можуть бути передані на поле бою в Україну. Названо причину.