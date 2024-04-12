"Більше мільйона": президент Чехії порадував повідомленням щодо боєприпасів для України

До чеської ініціативи з боєприпасів приєдналися інші країни

Чехія ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити за межами Європи для України. Подібну ініціативу розробляють інші країни.

Таку заяву зробив президент Чехії Петр Павел після саміту трьох морів у Вільнюсі. Про це пише Dennik N.

Він зазначив, що метою Чехії є постачання якнайбільшої кількості боєприпасів Україні в найкоротші строки.

"Ми ідентифікували для України близько 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155 калібру, це було коректно ще якийсь час тому. Зараз це більше мільйона", – сказав Павел.

Також президент додав, що аналогічну чеській ініціативі розробляють Естонія, Франція та Велика Британія. Він додав, що Україна очікує нового наступу росіян цього літа, а тому потребує великої кількості боєприпасів.

Варто додати, що в рамках чеської ініціативи кількість боєприпасів може потенційно зрости до 1,5 мільйонів. До ініціативи приєдналися 15 країн, у тому числі Швеція, Німеччина, Франція, Бельгія, Норвегія, Португалія, Польща та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія знайшла спосіб придбати на користь Збройних сил України додаткові боєприпаси.