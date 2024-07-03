Пробивают броню и бьют по тылам: в Чехии начали массово производить мощные дроны для Украины

Сейчас доставка беспилотных аппаратов из Чехии в Украину является абсолютным приоритетом

Чешско-украинская компания UAC запустила в городе Колин (Чехия) серийное производство разведывательных беспилотников Leleka-LR и "Булава" для украинских воинов. Ежегодно компания планирует производить сотни разведывательных и ударных дронов.

В настоящее время на предприятиях в Кёльне работают восемь десятков человек, в основном украинцы, примерно пятая часть из которых — чехи. Об этом пишет чешское издание E15.

"В ноябре мы начали пробную эксплуатацию, в апреле – серийное производство. Это буквально военное производство, наш эксклюзивный заказчик — украинская армия", — говорит исполнительный директор ОАК Павел Булант.

Отмечается, что создание дронов включает в себя в себя использование 3D-принтеров, станков с компьютерным управлением и производство фюзеляжей и крыльев самолетов из форм.

"Булава" может быть вооружена кумулятивным зарядом, пробивающим броню толщиной до 400 миллиметров, или осколочно-разрывным зарядом для разрушения траншей или командных пунктов. Термобарическая боеголовка, или вакуумная бомба, очень эффективна и способна уничтожить большое количество живой силы", — говорится в материале.

Дрон "Булава". Фото: Bild

Беспилотный комплекс Leleka-LR был представлен осенью 2023 года. Беспилотник прошел в Украине боевые испытания. Он может залететь на 90 километров в тыл противника, находиться в воздухе до 4 часов и разгоняться до 32 м/с. Этот дрон оснащен системами защиты от подавления, в частности, CRP-антеннами (Controlled Reception Pattern Antennas).

Дрон Leleka LR. Фото: Мілітарний

Издание пишет, что ОАК "Колин" — дочернее подразделение одноименной частной украинской компании, базирующейся в Днепре, которая занимается разработкой и производством дронов с 2014 года.

"Сейчас доставка беспилотных аппаратов из Чехии в Украину является абсолютным приоритетом", — заявил представитель руководства UAC Штефан Фюле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, половина боеприпасов в рамках чешской инициативы не могут быть переданы на поле боя в Украину. Названа причина.