Зможуть забронювати майже усіх: Кабмін дозволив бронювання для ще однієї категорії підприємств

Це рішення є важливим для економічного зростання України

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №76 і дозволив повне бронювання для саперів. Тепер відстрочка від мобілізації надається співробітникам певних підприємств та організацій, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності.

Установи, які хочуть забронювати своїх співробітників, повинні безпосередньо брати участь у розміновуванні території України. Про це повідомляється на офіційному сайті Уряду.

Кабмін дозволив бронювання для саперів

"Гуманітарне розмінування території України — одне з ключових завдань, на вирішення якого спрямовані зусилля Уряду та наших міжнародних партнерів. Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію", — приводить пресслужба слова заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного.

Він підкреслив, що від цього залежить економічне зростання нашої країни, а також продовольча безпека за межами України. Тому важливо забронювати саперів.

"Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій", — сказав Безкаравайний.

Зазначимо, що Кабмін дозволив бронювати не всіх співробітників цих підприємств. Ця можливість поширюється тільки на фахівців з розмінування сертифікованого оператора. Забронювати можна співробітників зі складу груп, які займаються:

технічним та нетехнічним обстеженням;

очищенням;

інспектуванням;

контролем якості.

Для довідки: у складі цих груп працюють цивільні люди, які пройшли базову підготовку. Вони мають достатньо навичок для того, щоб шукати у полях міни та вибухонебезпечні пристрої. Тепер їх будуть бронювати незалежно від того, які вони мають військово-облікову спеціальність та звання.

У Кабміні зазначають, що це бронювання у певних випадках може бути анульованим. Таке рішення можуть прийняти стосовно підприємств, які не будуть здійснювати роботи з гуманітарного розмінування українських територій протягом шести місяців.

За даними Кабміну, усього в Україні є 42 оператори протимінної діяльності. Йдеться про ті компанії, які вже отримали відповідні сертифікати. У найближчому майбутньому ще 53 організації можуть бути сертифікованими. Щобільше, з них 31 урядова організація.

Гуманітарним розміновуванням по даних на травень 2024 року займається близько 2000 фахівців. Ще приблизно 1900 спеціалістів залучені до оперативного реагування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міноборони різко змінили позицію стосовно збільшення терміну оновлення даних військовозобов’язаними. Слова нардепа та очільника відомства розійшлись.