Статус критично важливого підприємства та бронювання: хто може його отримати та за якої умови, розповів нардеп

Є кілька моментів, які на це впливатимуть

Питання бронювання працівників від мобілізації та надання статусу критично важливого підприємству й досі хвилює суспільство. Адже існує думка, що це стосується лише державних установ, про це не так.

Не важливо, кому належить підприємство, якщо воно виконує критично важливу роль. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, пише "РБК".

"У нас немає жодної різниці між державним і приватним підприємством. Якщо з погляду конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства будуть мати право на бронювання", — каже Веніславський.

За його словами, обсяги бронювання визначатиме постанова. Вона, своєю чергою, не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання.важливим.

"Мають право і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо", — додає нардеп.

Веніславський наголошує, що конкретний перелік підприємств, які є критично важливим, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки. Проте ряд ключових моментів, які можуть на це впливати. Наприклад в оборонно-промислових комплексах це наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт, продукції, тих чи інших зразків озброєння, боєприпасів тощо. Діючий контракт дає підстави разом з іншими обставинами, говорити про те, що це підприємство буде критично важливим.

Водночас окремі підприємства будуть мати можливість забронювати 100% військовозобов'язаних, а окремі – до 50%. Ця цифра і відсоток залежить сфери діяльності підприємства. Веніславський додає, що бронювання 100% працівників матимуть енергетичні комплекси, критична інфраструктура, оборонно-промисловий комплекс (ОПК) тощо.

Нагадаємо, що Веніславський також розповів, чи буде направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) через "Резерв+" та інші ресурси.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп розповів, скільки рятувальників та поліцейських забронюють від призову.