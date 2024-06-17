Хто з українців може отримати бронь від мобілізації: актуальний список підприємств та установ

Для бронювання працівників підприємство має відповідати критеріям

За новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, список професій, представників яких можуть забронювати, значно розширився. Деякі підприємства можуть забронювати всіх своїх працівників, а деякі — лише певну частину.

"Телеграф" зібрав інформацію про тих, хто може отримати бронювання від мобілізації. А також зʼясував, чи зміниться цей перелік у липні.

У липні перелік громадян, які можуть отримати бронь від мобілізації, відповідає тому, який зазначений у новому законі про мобілізацію. У виняткових випадках можливе впровадження додаткових постанов для окремих категорій громадян.

Хто може бути заброньований від мобілізації:

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя (ВРП), члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, що безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України.

Зауважимо, що відстрочка посадовим (службовим) особам надається на строк їх перебування на відповідній посаді територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Також можуть забронювати усіх:

кінцевих бенефіціарів критично важливих підприємств;

членів наглядових рад компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому вартість активів або розмір чистого доходу має перевищувати 200 млн гривень;

членів наглядової ради компаній особливо важливих для економіки. Вартість активів має перевищувати 2 млрд гривень або чистий річний дохід понад 1,5 млрд гривень;

протезистів-ортозистів, техніків-протезистів, інженерів та механіків протезно-ортопедичних виробів за умови виконання не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці.

За чинними правилами можна бронювати від мобілізації військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, установах та організаціях, які:

виконують мобілізаційні завдання (замовлення);

здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Які умови для підприємства, аби бронювати співробітників

Для бронювання співробітників підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям:

є резидентами "Дія.Сіті";

мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік;

сума надходжень в іноземній валюті (окрім кредитів і позик) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону;

включені до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади.

Таке підприємство має надіслати до Міністерства економіки та Генштабу список військовозобов'язаних, яких пропонує забронювати. Протягом трьох днів приймається рішення і Генштаб сповіщає ТЦК. А підприємство видає кожному заброньованому працівнику виписку, яка підтверджує надання броні.

Раніше "Телеграф" писав, що працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік. Але це стосується не всіх співробітників підприємств.