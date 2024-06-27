Економічне бронювання не лише для багатих: Подоляк розповів, навіщо воно потрібне

Утримання військовослужбовців дорого коштує Україні

Запровадження економічного бронювання допоможе Україні знайти додаткове фінансування Збройних Сил. Особливо це потрібно, оскільки детінізація української економіки не відбулася.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE. Він нагадав, що для утримання одного військовослужбовця необхідно п’ять платників податків.

"Сьогодні теж є певне бронювання, виходячи із забезпечення критичної інфраструктури. Те саме стосуватиметься економічного бронювання, лише за прозорими процедурами. Ми додатково бронюємо певну кількість людей і додатково платимо за них. Не розумію, звідки тут про нерівність. Що стосується багатих, то вони і зараз можуть дати хабар і відкупитись. Але це нонсенс", — сказав він.

За словами Подоляка, економічне бронювання чітко фіксуватиме категорії заброньованих та підприємства, які це робитимуть. Крім того, він додав, що це також дозволить бізнесу планувати свою діяльність, а державі поступово позбавлятися корупційного елемента.

Подоляк не став говорити про те, коли буде ухвалено відповідний закон, пославшись на те, що цим займається парламент. Водночас він зазначив, що закон про мобілізацію було прийнято важко, а тому варто чекати, що й навколо цього документа буде багато дебатів.

"Не впливаю на процес дебатів, але я прихильник концепції економічного бронювання, тому що це чіткі правила гри", — додав він.

Як повідомлялося раніше, в Україні не планують продовжувати терміни оновлення даних у ТЦК. Тому останнім терміном залишається 16 липня.