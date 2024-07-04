"Больница в отчаянии": в Украине нейрохирурга отправили на фронт стрелком и он погиб, нардепка бьет тревогу

В Минобороны уже понимают этот вопрос

Вопрос бронирования и мобилизации врачей сейчас стоит остро, ведь бронирование возможно только для 50% работников больниц. Тем острее в стране ситуация с мобилизацией узких специалистов, ведь их просто мало. Но уже есть кейсы, когда работников столь сложных и дефицитных профессий отправляли на фронт. Причем не медиками, а в пехотное отделение.

Об одном из таких случаев в комментарии "Телеграфу" рассказала заместитель председателя медицинского комитета Парламента Оксана Дмитриева. По ее словам, во время одного из визитов в больницу ей рассказали, что нейрохирург мобилизован на фронт стрелком. К сожалению, этот мужчина уже погиб. Теперь в этой больнице, которую нардеп не называет, просто не хватает нейрохирургов.

"У них была еще женщина-хирург, но она забеременела. Теперь больница в отчаянии, что у них не хватает людей для полноценной команды врачей", — рассказала Дмитриева.

По ее убеждению, сложившуюся ситуацию нужно решать безотлагательно. Поэтому следует как можно быстрее провести закрытое заседание медицинского комитета. Также следует привлекать Министерство обороны, Министерство здравоохранения и командование медицинских сил.

"Чтобы понимать, какие именно врачи нужны. Мы понимаем, что там (на фронте — Ред.) они тоже должны быть. Однако таких специализированных врачей, который занимает не один год, все же нужно оставлять в гражданской медицине, чтобы они лечили и гражданских, и военных. Все же операции тяжелые должны выполняться в больницах. И точно, врачи не должны быть на фронте не как медики", — считает она.

Дмитриева отметила, что в Минобороны уже понимают этот вопрос и уже "выровняли его", однако все же это должно быть где-то прописано, например, в каком-либо постановлении.

"Все это будет окончательно решено только после того, как мы все вместе сядем и проговорим, какие должны быть решения. Медики также нужны (на фронте — Ред.), но могут, например, сделать ротации. Я понимаю, что и узконаправленные специалисты там также могут быть нужны из-за серьезных ранений, где важно именно в первые часы стабилизировать состояние пациента. И это должны делать профессионалы, которые разбираются в этом. Поэтому, возможно, действительно делать ротации, чтобы и больница не оставалась без таких специалистов, но чтобы на фронте они были", — говорит она.

Также важно понимать, добавляет Дмитриева, что врач должен постоянно продолжать свою деятельность, не перерываясь. Поэтому после ружья не легко потом будет вернуться к скальпелю.

Подытожив Дмитриева, заверила, что собрание комитета по этой ситуации может состояться уже в ближайшее время, ведь вопрос стоит очень остро.

"Еще вопрос: кого из работников медицинских учреждений должны бронировать — всех или не всех. Ведь больница должна работать непрерывно, а не останавливаться, например, из-за сломанного оборудования. Все эти вопросы мы тоже должны решить. И самое главное — когда больницы подают своих работников на бронь, то этот процесс у нас происходит очень медленно из-за того, что многие инстанции нужно пройти и так далее", — сказала нардеп, рассказав еще одну историю мобилизации медиков, которая разворачивается прямо сейчас "Генетиков у нас вообще не хватает, а сейчас одного из их хотят забрать просто лаборантом на фронт".

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде предлагают бронирование за уплату больших налогов.