Бронювання за сплату великих податків: у Раді пропонують цікаві правки до мобілізаційного закону

Але є нюанси

Питання економічного бронювання військовозобов'язаних чоловіків в Україні й досі не вирішене, але у Верховній Раді зареєстровано проєкт, за яким підприємці, що сплачують суму податку в понад 5 мінімальних зарплат можуть отримати відстрочку для працівників.

Законопроєкт №11388 вже направлено на розгляд Комітету ВР. У ньому запропоновано внести деякі зміни до закону про мобілізацію.

Зокрема більше уваги приділено особливостям бронювання військовозобов’язаних, адже ця процедура, як зазначено у пояснювальній записці, потребує значного удосконалення під час дії воєнного стану.

Депутати пропонують дозволити бронювання працівників за наступної умови:

Якщо підприємство, установа і організація сплачує Єдиний соціальний внесок більше ніж еквівалент п’ять мінімальних заробітних плат та мають штатну чисельність працівників від 10 осіб – до 50% кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів (в тому числі тих, які працюють за трудовими договорами).

Зауважимо, що наразі мінімальна заробітна плата становить 8 000 грн.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що запровадження економічного бронювання допоможе Україні знайти додаткове фінансування Збройних Сил. І його можна створити не тільки для "багатих".

Водночас економічне бронювання може допомогти на фронті, адже гроші з нього підуть у держбюджет. Проте це питання має багато підводних каменів і потребує жорстких правил, аби суспільне невдоволення не зростало ще більше.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати бронь від мобілізації. Опубліковано актуальний список підприємств та установ.