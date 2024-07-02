Кого можуть мобілізувати вже у липні: список осіб, які втратять право на відстрочку

Незабаром можуть призвати ще три категорії населення

Під час дії загальної мобілізації деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби в армії. Надають її через деякі причини, зокрема з сімейних обставин, за станом здоров’я, у зв’язку з навчанням або професійною діяльністю. Проте деякі категорії громадян торкнуться зміни.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Суперповістки, штрафи в 17 тисяч, та мобілізація студентів. Головні зміни на заклик у липні".

Зазначається, що право на відстрочку втратять :

по догляду за особою з інвалідністю ІІІ групи (якщо це дружина чи чоловік);

боржники за аліментами, у яких троє дітей та більше;

батьки-одиначки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо немає військового квитка і чи можливо отримати відстрочку від мобілізації у цьому випадку. Також "Телеграф" також писав, як правильно складати заяву на відстрочку від мобілізації та куди її подавати. Також ми повідомляли, які документи потрібно додавати до заяви про оформлення відстрочки – оригінали чи нотаріально засвідчені копії.